Liderii UE insistă asupra restricțiilor privind vizele pentru veteranii de război ruși. Inițiativa, susținută și de România

Capitalele nordice și estice avertizează că luptătorii ruși demobilizați ar putea reprezenta riscuri la adresa criminalității și securității pentru spațiul de liberă circulație Schengen al UE.
Sursa foto: U.S. Department of State: Consular Affairs
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 10:13, Știri externe

Liderii germani Friedrich Merz și polonez Donald Tusk se numără printre liderii UE care îndeamnă Bruxelles-ul să înăsprească regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși cu experiență în luptă în Ucraina, notează Politico.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, opt lideri au avertizat că războiul Moscovei împotriva Ucrainei creează riscuri de securitate internă pe termen lung pentru spațiul de liberă circulație Schengen al UE.

Aceștia susțin că combatanții demobilizați sau aflați în rotație, inclusiv mii de persoane recrutate din închisori, ar putea încerca să călătorească în țările UE, alimentând potențial crima organizată, infracțiunile violente sau activitățile ostile ale statului. Aceștia spun că numărul tot mai mare de vize eliberate cetățenilor ruși sporește urgența acestei probleme.

Conform estimărilor din industria turismului , cetățenii ruși au depus între 620.000 și 670.000 de cereri de viză Schengen în 2025, clasându-se printre primele cinci naționalități care solicită intrarea în UE. Aproximativ patru din cinci solicitanți au primit o viză.

„Prin urmare, orice intrare poate avea consecințe grave pentru securitatea unui stat membru sau a întregului spațiu Schengen”, se arată în scrisoare.

Inițiativa, susținută și de Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, România și Suedia, solicită Comisiei să pregătească restricții specifice privind vizele și să exploreze modificări ale normelor UE care să permită interdicții coordonate de intrare. Țările UE au înăsprit deja accesul în ultimii ani, majoritatea vizelor fiind emise acum pentru șederi mai scurte și cu o valabilitate mai limitată.

