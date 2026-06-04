11 țări europene cer Bruxelles-ului să înăsprească cerințele de intrare în UE pentru turiștii ruși

Unsprezece țări europene solicită Comisiei Europene să înăsprească cerințele de intrare pentru cetățenii ruși, în special cei care călătoresc în Europa în scop turistic. Într-o scrisoare adresată Bruxelles-ului, a cărei copie a fost obținută de AFP, nouă state membre – Suedia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda și Polonia – împreună cu Norvegia și Islanda, solicită adoptarea unor „ noi măsuri restrictive și obligatorii ”.

Deocamdată, România nu se află pe lista statelor semnatare.

Vizele turistice în vizor

Semnatarii consideră „ profund îngrijorător ” să vadă un număr tot mai mare de turiști ruși care se bucură de excursii de agrement în Europa, în timp ce Rusia își continuă atacurile împotriva populațiilor civile din Ucraina. Conform scrisorii, anul trecut au fost acordate 477.878 de vize cetățenilor ruși, majoritatea permițând intrări multiple în spațiul Schengen.

Dincolo de simbolismul politic, aceste țări invocă și motive de securitate. Ele consideră că accesul pe teritoriul european ar putea facilita circulația luptătorilor ruși care au servit în Ucraina și solicită Comisiei să facă o mai bună distincție între soldații activi și veterani, pentru a le refuza intrarea în Uniunea Europeană.

Franța, Spania și Italia au fost mai rezervate.

UE și-a consolidat deja arsenalul de la invazia Ucrainei. Încă din 2022, Bruxelles-ul a suspendat acordul care facilita eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși. În noiembrie 2025, eliberarea vizelor cu intrări multiple pentru cetățenii ruși a fost, de asemenea, interzisă, în urma unei serii de atacuri hibride atribuite Moscovei.

Potrivit Comisiei Europene, numărul vizelor acordate rușilor a scăzut brusc, de la peste patru milioane înainte de februarie 2022 la aproximativ 500.000 în 2023. Însă mai multe țări turistice, inclusiv Franța, Spania și Italia, continuă să se număre printre principalele state care emit vize cetățenilor ruși.

Aceste țări nu au semnat scrisoarea. Ele consideră că sancțiunile existente vizează deja sute de oficiali ruși și personalități proeminente, cărora le este interzisă intrarea în UE, și că nu este nevoie să fie penalizați cetățenii obișnuiți. Această poziție este apărată și de Iulia Navalnaya, văduva liderului opoziției Alexei Navalnîi, care a avertizat în septembrie 2025 împotriva restricțiilor care, în opinia sa, ar putea întări narațiunea Kremlinului despre ostilitatea occidentală față de poporul rus.

Euractiv: În 2025, UE a emis cu 10% mai multe vize Schengen rușilor decât în ​​anul precedent

Țările europene au emis cu 10,2% mai multe vize Schengen rușilor în 2025 decât în ​​2024. Franța este în frunte.

Acest lucru a fost relatat de portalul Euractiv cu referire la documente interne.

Din cele 670.000 de cereri depuse de cetățenii ruși pentru vize Schengen, țările europene au aprobat peste 620.000. Dintre acestea, 477.000 au fost vize turistice. Rușii au depus cereri și pentru următoarele categorii: vizite la familie și prieteni și călătorii de afaceri.

Cetățenii ruși au ales cel mai mult Franța, Italia și Spania, reprezentând aproape 75% din totalul cererilor. În plus, la Paris, numărul de vize eliberate rușilor a crescut cu 23% în 2025 față de 2024.

În 2025, un raport care conținea aceste date, care a fost difuzat în UE, a dus la tensiuni între capitalele europene. Unele țări s-au opus vehement includerii unor astfel de date într-un raport intern. Franța, în special, a fost deosebit de nemulțumită.

Conflictul a escaladat la începutul acestui an, când diplomații au observat că datele privind vizele rusești dispăruseră complet din cel mai recent raport. După ce opt state membre ale UE au ridicat problema, datele au fost reintroduse în luna mai și publicate într-un document tehnic separat.