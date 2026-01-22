Prima pagină » Știri externe » Arestări în Germania pentru suspiciuni de spionaj și sprijin pentru miliții pro-ruse

Arestări în Germania pentru suspiciuni de spionaj și sprijin pentru miliții pro-ruse

Autoritățile din Germania au reținut o femeie cu cetățenie germană și ucraineană, bănuită că ar fi desfășurat activități de spionaj în favoarea Rusiei, precum și doi bărbați acuzați că au finanțat grupări separatiste pro-ruse din estul Ucrainei. Euronews scrie că aceste acțiuni au loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind operațiuni de spionaj, sabotaj și influență rusă în Europa.
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
22 ian. 2026, 07:27, Știri externe

Parchetul federal a anunțat miercuri arestarea unei femei identificate ca Ilona W. Ea este suspectată că ar fi furnizat informații confidențiale serviciilor secrete ruse. Ancheta arată că aceasta ar fi avut legături cu diplomați ai Ambasadei Rusiei din Berlin cel puțin din noiembrie 2023, arată Euronews.

Potrivit procurorilor, femeia ar fi obținut date despre livrările de armament către Ucraina, testele de drone și obiective din industria germană de apărare. Sursele acestor informații ar fi provenit din contacte personale cu foști angajați din domeniu. De asemenea, ar fi sprijinit un agent rus în folosirea unei identități false pentru a participa la evenimente politice și a crea rețele de influență în capitala Germaniei.

Poliția a percheziționat locuința suspectei și ale altor două persoane investigate, acestea din urmă fiind în prezent în libertate.

Alertă sporită privind spionajul rusesc

Germania, alături de alte state europene, se află în stare de vigilență ridicată din cauza riscurilor de spionaj, atacuri cibernetice, supraveghere cu drone și campanii de dezinformare atribuite Moscovei. Autoritățile germane avertizează că Rusia ar fi recrutat agenți inclusiv online, pentru sarcini aparent minore, cum ar fi fotografierea unor obiective cu valoare strategică.

Tot miercuri, în Brandenburg, au fost reținuți un cetățean rus și unul german, acuzați că au sprijinit logistic și financiar separatiștii pro-ruse din estul Ucrainei. Suren A. este suspectat că a transferat peste 14.000 de euro către aceste grupări și a finanțat transporturi de echipamente. Falko H. ar fi efectuat mai multe deplasări în Donbas, unde ar fi coordonat livrările și distribuția materialelor.

Cei doi urmează să fie prezentați în fața unui judecător de la Curtea Federală de Justiție, care va decide asupra plasării lor în arest preventiv.

Germania – țintă strategică

Fiind unul dintre principalii furnizori de sprijin militar pentru Ucraina și un punct logistic cheie al NATO, Germania reprezintă o țintă importantă pentru operațiuni de spionaj. De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, autoritățile germane au intensificat măsurile de contraspionaj și securitate internă.

Moscova respinge acuzațiile, susținând că Occidentul desfășoară campanii politice și mediatice împotriva sa.

