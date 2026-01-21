Vladimir Putin o ia pe urmele lui Nicușor Dan

Vladimir Putin a ordonat Ministerului de Externe din Rusia să „studieze” invitația lui Donald Trump, potrivit Le Figaro.

„Ministerul rus de Externe a fost instruit să studieze documentele care ne-au fost trimise și să se consulte cu partenerii noștri strategici pe această temă”, a declarat președintele rus la o ședință guvernamentală de miercuri.

Președintele rus Vladimir Putin a mai spus că va oferi un răspuns la finalul analizei.

„Numai după aceasta vom putea răspunde invitației care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulțumindu-i în același timp lui Trump pentru inițiativă.

O poziție asemănătoare a adoptat și președintele României, Nicușor Dan. Reprezentanții săi au anunțat că analizează invitația lui Trump.

„Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump”, a explicat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională.

Întrebat dacă România se gândește să plătească un miliard de dolari pentru a participa la acest comitet sau poate să nu participe deloc, Lazurca a răspuns: „Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu mi-aparține. Ar trebui ca Guvernul să se pronunțe sau președintele României”.

Nicușor Dan și Vladimir Putin invitați de Trump să facă parte din Consiliul Păcii

România și Rusia se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi inițiative internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Potrivit scrisorii de invitație, consiliul are menirea să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.