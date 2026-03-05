Un cetățean român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei / Precizările MAE

Bărbatul, identificat drept Adrian David Chercio ar fi colectat și transmis Ucrainei informații despre sistemele de apărare aeriană din orașul stațiune Soci, de pe litoralul Mării Negre, a anunțat instanța citată de Reuters.

Bărbatul a fost arestat de serviciile de securitate din Abhazia în luna decembrie a anului 2024. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi încercat să filmeze instalații militare din regiune cu ajutorul unei drone.

„În timpul activităților operaționale de contracarare a agențiilor de informații străine care acționau în detrimentul securității Republicii Abhazia, ofițerii SGB au împiedicat și dejucat o încercare a cetățeanului român David Chercio Adrian de a aduna informații despre instalațiile militare din Abhazia. Chercio a intrat în Abhazia cu viză turistică. Cu toate acestea, după sosirea sa la Suhumi, în timpul activităților operaționale, ofițerii SGB au obținut informații despre contactele sale cu ofițeri ai Direcției Principale de Informații (GUR) a Ucrainei”, se arată în comunicatul citat de agenția TASS în momentul arestării.

Anunțul vine după ce în luna aprilie a anului trecut Serviciul Federal de Securitate a mai arestat un român sub suspiciunea de spionaj.

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a reținut la Soci, Ținutul Krasnodar, un cetățean român, născut în 2002, care era implicat în activități de informații pentru serviciile speciale ucrainene. S-a stabilit că în vara anului 2024, inculpatul, la instrucțiunile serviciilor de informații ucrainene, a colectat și transmis informații despre locațiile de desfășurare a sistemelor de apărare aeriană situate în orașul Soci. În schimb, serviciile de informații ucrainene i-au promis cetățeanului român, la cererea sa, că îl vor ajuta să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture unei unități de voluntari a Forțelor Armate Ucrainene pentru a participa la operațiuni militare împotriva țării noastre”, nota FSB, în aprilie 2025.

Precizările MAE:

MAI confirmă condamnarea cetățeanului român.

„Avem cazul în atenție încă din decembrie 2024. Am solicitat părții ruse în repetate rânduri, atât la București, cât și la Moscova, facilitarea accesului la cetățeanul român în vederea acordării de asistență consulară, conform Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare. Până la acest moment, partea rusă nu a răspuns solicitărilor noastre repetate”.

Suplimentar, ministerul informează că este în dialog cu familia cetățeanului român pentru a-i transmite informații despre situația acestuia.