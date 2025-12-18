Un cetățean britanic a fost condamnat la 13 de închisoare în Rusia pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei

Autoritățile ruse au anunțat joi condamnarea la 13 ani de închisoare a lui Hayden Davies, un cetățean britanic în vârstă de 30 de ani, acuzat că a luptat ca mercenar de partea Ucrainei împotriva Rusie, notează Reuters.