Un cetățean britanic a fost condamnat la 13 de închisoare în Rusia pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei

Autoritățile ruse au anunțat joi condamnarea la 13 ani de închisoare a lui Hayden Davies, un cetățean britanic în vârstă de 30 de ani, acuzat că a luptat ca mercenar de partea Ucrainei împotriva Rusie, notează Reuters.
18 dec. 2025, 11:53, Știri externe

Potrivit Procuraturii Generale al Rusiei, Davies a fost judecat de o instanță din Donețk-ul ocupat. Acesta ar fi ajuns în Ucraina în august 2024. Acesta a intrat în Legiunea Internaționale pentru Apărarea Ucrainei, ar fi partipcat la procesul de instrucția și ar fi luptat împotriva armate ruse în Donețk. 

Procuratura mai anunță că britanicul ar fi fost capturat de trupele ruse în iarna anului 2024, fiind înarmat cu o pușcă de asalt americană și muniție. 

Davies a fost condamnat pentru activitate mercenară, infracțiune pedepsită sever de legislația rusă. 

În luna martie a anului curent, alt cetățean britanic a fost condamnat la 19 ani de închisoare tot sub acuzația de activitate mercenară. 

