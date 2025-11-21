Nathan Gill, fost europarlamentar britanic, a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a primit mită pentru declarații pro-Rusia

Fostul lider al Reform UK în Țara Galilor, Nathan Gill, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru că a luat mită în schimbul unor declarații pro-Rusia în perioada în care era europarlamentar, informează BBC și The Guardian.

Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP în Țara Galilor între 2014 și 2016. Ulterior, a fost lider al Reform UK Wales între martie și mai 2021.

A pledat vinovat la opt capete de acuzare

Nathan Gill a pledat vinovat la opt capete de acuzare de luare de mită pentru fapte comise între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019.

Potrivit poliției, Gill a primit echivalentul a cel puțin 40.000 de lire sterline.

Anchetatorii, surprinși de declarația de vinovăție făcută de Gill în septembrie, spun că acesta nu a oferit nicio explicație privind motivația sa, însă consideră că a fost determinat în principal de probleme financiare.

Declarații menite să sprijine narațiunea Kremlinului

Declarațiile pe care le-a făcut erau concepute pentru a sprijini narațiunea Kremlinului despre Ucraina, în perioada de dinaintea invaziei din 2022.

Gill a făcut aceste declarații în Parlamentul European și, de asemenea, la un post de televiziune ucrainean pro-rus, asociat unui aliat al lui Vladimir Putin, Oleg Voloșin.

Voloșin, care acum ar locui la Moscova, a fost membru al parlamentului ucrainean din partea partidului pro-rus „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”.