Sergei Udalțov, un cunoscut critic al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost condamnat joi la șase ani de detenție după ce o instanță l-a găsit vinovat pentru „justificarea terorismului”, relatează Associated Press.
Un lider al opoziție ruse a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru justificarea terorismului
Radu Mocanu
25 dec. 2025, 23:57, Știri externe

Sergei Udalțov, liderul mișcării Frontul de Stânga, afiliată Partidului Comunist, a fost arestat anul trecut.  

Presa locală informează că acesta a fost condamnat după ce a publicat un articol în care își arăta susținerea față de un  un grup de activiști ruși acuzați de formarea unei organizații teroriste. Membrii grupului respectiv au fost condamnați la pedepse de la 16 la 22 de ani de detenție. 

Udalțov a calificat verdictul drept „rușinos” și a anunțat că va intra în greva foamei. 

Pedeapsa urmează să fie fie executată într-o colonie penală de maximă securitate. 

Sergei Udalțov a ieșit în evidență ca lider al opoziție în cadrul protestelor din 2011-2012 declanșate de acuzații de fraudare a alegerilor parlamentare. În plus, acesta a făcut parte dintr-un grup de opozanți care s-au întâlnit cu Dmitrii Medvedev, președintele de atunci. 

Aceasta nu este prima condamnare a lui Udalțov. În 2014, el a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru organizarea unui protest împotriva lui Putin din 2012, soldat cu violențe, fiind eliberat în 2017.

De asemenea, în 2023, a fost condamnat la muncă în folosul comunității, după ce a încercat să flutură un steag cu imaginea lui Stalin, în Piața Roșie. 

De la începutul Războiului din Ucraina, autoritățile ruse au intensificat reprimarea opoziției din Rusia, vizând organizații pentru drepturile omului, mass-media independente sau membri ai societății civile. 

