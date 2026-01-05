Un cunoscut interpret de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare. Va fi trecut în Registrul Național al Agresorilor Sexuali

Cântărețul de muzică populară, Aurică Totolici, a fost condamnat luni la 17 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, i-au fost interzise mai multe drepturi și este obligat la plata unor daune morale și materiale.

Judecătoria Galați l-a găsit vinovat de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor. Sentința nu este definitivă. Cântărețul se află în arest preventiv din iulie 2024, măsura fiind prelungită de judecători, până la pronunțarea unei sentințe definitive.

Un cunoscut interpret de muzică populară în Registrul Național al Agresorilor Sexuali

Conform Pro Lider FM, Aurică Totolici va fi înregistrat în Registrul Național al Agresorilor Sexuali. De asemenea, judecătorii au dispus recoltarea de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic al bărbatului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cu sprijinul polițiștilor de Investigații Criminale de la IPJ Galați. La început, cercetările au vizat doi băieți, elevi ai lui Totolici.

Ulterior, cercetările au fost extinse și cu privire la a treia victimă. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit filmări cu victimele obligate la perversiuni sexuale în timp ce erau filmate de cântărețul profesor.

Aurică Totolici a fost vreme de 22 de ani angajat al Centrului Cultural Dunărea de Jos din Galați și membru al Ansamblului Folcloric Doina Covurluiului. În urmă cu doi ani a ieșit la pensie.