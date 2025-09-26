Nathan Gill, fost europarlamentar britanic, a recunoscut că a primit mită pentru declarații pro-Rusia

Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a recunoscut opt capete de acuzare de luare de mită între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019, relatează BBC.

Se presupune că acesta a făcut declarații în Parlamentul European care erau „favorabile unei anumite narațiuni” și care ar fi „avantajat Rusia în legătură cu evenimentele din Ucraina”.

Gill va fi condamnat în noiembrie, iar avocatul său a declarat că se așteaptă la o pedeapsă cu închisoarea.

Politicianul a făcut aceste declarații și în articole de opinie pentru publicații media, precum 112 Ukraine.

Instanța a fost informată că Gill a fost însărcinat de ucraineanul Oleg Voloshyn, de cel puțin opt ori, să facă declarații specifice în schimbul unor sume de bani, existând probe sub forma unor mesaje pe WhatsApp între cei doi.

Voloshyn este fost membru al parlamentului ucrainean din partea partidului pro-rus „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”.

Aceste acuzații au ieșit la iveală după ce Gill a fost oprit pe Aeroportul Manchester pe 13 septembrie 2021.

Judecătoarea Cheema-Grubb a afirmat în sala de judecată că „este o chestiune gravă” și a adăugat că acesta a pledat vinovat pe baza „tuturor faptelor” prezentate de acuzare.

Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP Wales între 2014 și 2016. Ulterior, a fost lider al Reform UK Wales între martie și mai 2021.

În prezent, nu mai este membru al partidului.