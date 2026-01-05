Prima pagină » Știri externe » Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța

Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată” de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța. Această declarație a președintelui francez a fost raportată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului.
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța
Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 ian. 2026, 16:52, Știri externe

Președintele francez Emmanuel Macron a spus luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată” de Statele Unite pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a guvernului.

„Apărăm dreptul internațional și libertatea popoarelor”, a declarat președintele francez, potrivit raportului către presă, citat de France24.

Noua declarație a lui Macron vine după ce inițial, el a spus că venezuelenii „nu pot decât să se bucure” de răsturnarea lui Maduro, afirmație care a stârnit critici pe scară largă.

Luni, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a raportat că Macron le-a mai spus miniștrilor din cabinet că în cazul Venezuelei, „dacă va avea loc o tranziție, atunci câștigătorul din 2024 trebuie să joace în mod evident un rol central în aceasta”. În acest context, s-a făcut referire la candidatul opoziției din Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia, care era considerat de mulți drept câștigătorul legitim al alegerilor prezidențiale din 2024, potrivit Le Figaro.

Sâmbătă, după capturarea liderului venezuelean într-o operaţiune militară americană, Macron s-a limitat să îndemne la o „tranziţie paşnică” şi „democratică” în Venezuela, spunând că poporul venezuelean nu poate decât să se „bucure” de faptul că a fost „debarasat” de „dictatorul Maduro”.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat, luni, guvernul SUA să colaboreze la un program de cooperare. Mesajul, publicat pe rețelele sociale, a avut un ton împăciuitor după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite.

Recomandarea video