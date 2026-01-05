Moscova îi avertizează pe cetățenii ruși să evite călătoriile în Venezuela

Ministerul rus al Dezvoltării Economice a avertizat că există riscuri serioase pentru siguranța personală în Venezuela, „în legătură cu agresiunea armată a Statelor Unite … și cu amenințările unor atacuri repetate”, informează The Moscow Times.

Cetățenii ruși aflați deja în Venezuela au fost sfătuiți să manifeste prudență sporită și să urmărească atent comunicările oficiale ale autorităților locale și ale misiunilor diplomatice ruse.

Totodată, autoritățile de la Moscova au recomandat operatorilor și agențiilor de turism să suspende vânzarea de pachete turistice către Venezuela și să îi informeze pe clienți cu privire la situația actuală.

Rusia a condamnat atacul SUA asupra Venezuelei

Ministerul rus de Externe a transmis un avertisment similar, recomandând ferm cetățenilor ruși să evite deplasările în Venezuela, cu excepția cazurilor strict necesare.

Anterior, sâmbătă, Ministerul de Externe ceruse eliberarea lui Maduro și a soției sale și condamnase ceea ce a numit „o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent”.

Ambasada Rusiei la Caracas a anunțat că își continuă activitatea în condiții normale și că se află în contact permanent cu autoritățile venezuelene și cu cetățenii ruși din Venezuela.

Potrivit misiunii diplomatice, nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor ruși în urma atacurilor de sâmbătă.