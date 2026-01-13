Prima pagină » Știri externe » Activele petroliere ale Rusiei în Venezuela rămân proprietatea statului rus, afirmă Moscova

Moscova a declarat marți că activele petroliere ale Rusiei în Venezuela aparțin statului rus și că Federația Rusă își va continua activitatea economică și energetică în această țară, în pofida declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump privind controlul asupra Venezuelei.
Andrei Rachieru
13 ian. 2026, 14:19, Știri externe

Informația a fost transmisă de agenția Reuters, citând surse oficiale ruse.

Compania Roszarubezhneft, controlată de o structură a Ministerului rus al Dezvoltării Economice, a precizat că toate activele sale din Venezuela sunt deținute de statul rus și că își va respecta angajamentele contractuale față de partenerii internaționali din regiune.

Roszarubezhneft a fost înființată în 2020 și a preluat activele din Venezuela ale companiei de stat Rosneft, după ce Washingtonul a impus sancțiuni asupra a două subsidiare ale Rosneft implicate în comerțul cu petrol venezuelean.

Potrivit comunicatului oficial, activele petroliere ale Rusiei în Venezuela sunt deținute în conformitate cu legislația venezueleană, dreptul internațional și acordurile bilaterale dintre cele două state.

„Toate activele Roszarubezhneft din Venezuela sunt proprietatea statului rus”, se arată în comunicat.

Donald Trump a vorbit public despre posibilitatea ca Statele Unite să preia controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei – cele mai mari din lume – în colaborare cu companii petroliere americane. Aceste declarații au venit după capturarea și aducerea în SUA a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Trump l-a acuzat de trafic de droguri și legături cu adversarii Washingtonului.

Maduro a pledat nevinovat în fața unei instanțe din New York. Între timp, Statele Unite au confiscat și un petrolier sub pavilion rusesc asociat Venezuelei, după o urmărire de mai multe săptămâni.

Reacția Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin nu a comentat public operațiunea militară americană, însă Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea lui Maduro și a făcut apel la dialog. Rusia menține relații strânse cu Venezuela, inclusiv cooperare în domeniul energetic, militar și politic.

În noiembrie, parlamentul de la Caracas a aprobat prelungirea cu 15 ani a asocierilor dintre compania de stat PDVSA și o subsidiară a Roszarubezhneft, care operează două câmpuri petroliere în vestul Venezuelei, consolidând astfel poziția activelor petroliere ale Rusiei în Venezuela pe termen lung.

