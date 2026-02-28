Prima pagină » Știri externe » Primul mare lider european care respinge atacul lui Trump în Iran: „Nu ne putem permite un nou război”

Sánchez respinge loviturile SUA și Israel asupra Iranului și cere „dezescaladare imediată”: „Nu ne putem permite un alt război prelungit în Orientul Mijlociu”
Sursă Foto: Hepta
Gabriel Negreanu
28 feb. 2026, 13:53, Știri externe

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat sâmbătă atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le-a calificat drept „acțiune militară unilaterală” ce alimentează escaladarea și face ordinea internațională „mai incertă și ostilă”.

Într-un mesaj public, liderul de la Madrid a precizat că respinge și „acțiunile regimului iranian și ale Gărzilor Revoluționare”, avertizând că regiunea „nu își poate permite un alt război prelungit și devastator” și cerând „dezescaladare imediată” și „respectarea deplină a dreptului internațional”. Sánchez a făcut apel la reluarea dialogului pentru o „soluție politică durabilă” în Orientul Mijlociu.

Și ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a cerut respectarea dreptului internațional și a pledat pentru dezescaladare și dialog.

Reacția Madridului vine în contextul în care liderii Uniunii Europene au transmis un mesaj comun de prudență, cerând „maximă reținere”, protejarea civililor și respectarea dreptului internațional, subliniind în același timp importanța „siguranței nucleare” și a evitării oricăror acțiuni care ar putea submina regimul global de neproliferare.

Totodată, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a descris situația drept „periculoasă” și a afirmat că programele nuclear și balistic ale Iranului, precum și sprijinul pentru grupări catalogate drept teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale.

Pe fondul tensiunilor, Consiliul UE a decis recent includerea Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista europeană a organizațiilor teroriste, în cadrul regimului de sancțiuni al UE.

Atacurile au avut loc în timp ce presiunile asupra programului nuclear iranian erau în creștere: cu o zi înainte, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut Iranului acces la inspecții și a indicat complexul de la Isfahan drept punct de interes, pe fondul informațiilor privind stocarea de uraniu puternic îmbogățit și noi capacități de îmbogățire.

 

