Viktor Orban afirmă că intervenția Statelor Unite în Venezuela este benefică pentru piețele energetice

În cea mai mare intervenție a Statelor Unite în America Latină de la invazia din Panama din 1989, forțele speciale au aterizat, sâmbătă, cu elicopterele în Caracas și l-au arestat pe Maduro înainte de a-l duce la New York pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri.

Potrivit Reuters, Donald Trump, aliatul lui Orban, care a scutit Ungaria de sancțiunile SUA asupra energiei ruse pentru anul electoral 2026 din Ungaria, a clarificat că dorește să participe la bogățiile petroliere ale Venezuelei.

„Ceea ce consider important pentru Ungaria în acest sens este că, împreună cu Venezuela, Statele Unite, după estimările mele, vor putea controla 40-50% din rezervele mondiale de petrol”, a declarat Orban la o conferință de presă anuală pentru mass-media internațională.

„Aceasta este o putere care poate deja influența în mod semnificativ prețul energiei pe piața mondială… Văd o șansă mare ca, în urma controlului asupra Venezuelei, să se creeze o situație energetică globală mai favorabilă pentru Ungaria, iar asta este o veste bună”.

Budapesta a supărat mulți membri ai Uniunii Europene și NATO prin continuarea importurilor de petrol și gaze rusești.

Deși insistă că acest lucru rămâne necesar, Budapesta a luat și măsuri pentru diversificarea aprovizionării.

Grupul de stat MVM a semnat în decembrie un acord pe 5 ani cu compania energetică americană Chevron pentru furnizarea a 2 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat.

Declarațiile premierului maghiar, Viktor Orbán, au loc la doar o zi după ce Ungaria este singura țară din UE care s-a opus semnării declarației liderilor europeni cu privire la situația din Venezuela.