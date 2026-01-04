Liniște din partea liderilor maghiari cu privire la situația din Venezuela. Ungaria, singura țară din UE care nu a semnat declarația comună

Potrivit publicației Teletex, ambii lideri maghiari au publicat, sâmbătă seara, postări pe Facebook în care aceștia afirmau că „niciun cetățean maghiar nu a fost rănit în timpul evenimentelor”.

„În ceea ce privește operațiunea americană desfășurată la Caracas: niciun cetățean maghiar nu a fost rănit în timpul evenimentelor. În capitala Venezuelei se află un cetățean maghiar care este înregistrat pentru protecție consulară. L-am contactat și se simte bine. Știm de doi cetățeni maghiari care se află în închisoare în Venezuela, unul într-o zonă rurală care nu a fost afectată, iar celălalt în capitală, dar și acea zonă (n.r – cartierul în care locuiește cetățeanul) a fost neafectată de evenimente”, a declarat sâmbătă, pe Facebook, ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó.

Oficialul i-a îndemnat pe cetățenii maghiari din Venezuela să se adreseze, fie consulatului onorific din Caracas, fie Ambasadei din Quito, menționând că instituția „este permanent la datorie”.

Ministerul de Externe Maghiar a fost contactat de jurnaliștii publicației maghiare Teletex, pentru a adopta o poziție clară cu privire la situația din Venezuela. Cu toate acestea, reprezentanții Externelor nu au oferit un răspuns nici duminică.

Potrivit sursei citate, ministrul maghiar al Externelor a publicat, în 2023, o fotografie cu el și dictatorul Nicolás Maduro. În descriere Szijjártó menționa: „Am convenit că, în contextul schimbărilor actuale din politica mondială, responsabilitatea principală a liderilor aleși este de a păstra suveranitatea țărilor lor și de a rezista încercărilor de interferență din exterior”, se arată în postarea publicată la acea vreme.

Orbán reclamă „efectele crizei venezuelene în Ungaria”

Premierul Viktor Orbán a postat și el un mesaj asemănător cu cel al ministrului de Externe, acuzându-l însă reclamând „efectele inflației crizei venezuelene în Ungaria”.

„Nu există cetățeni maghiari implicați sau afectați de acțiunea militară din Venezuela. Suntem în contact permanent cu ambasadorii noștri din regiune pentru a ne asigura că niciun cetățean maghiar nu va avea de suferit în Venezuela. Astăzi am purtat consultări cu actorii-cheie din sectorul energetic maghiar pentru a ne asigura că putem proteja Ungaria de efectele crizei din Venezuela asupra prețurilor. Guvernul maghiar lucrează în acest sens”, se artă în mesajul publicat, sâmbătă, pe Facebook, de Viktor Orbán.

De asemenea, nici președintele Tamás Sulyok nu a exprimat o poziție publică, deși liderul s-a poziționat public, vineri, față de incendiul din Elveția.

Ungaria – singura țară UE care nu a semnat declarația comună

Duminică, 26 de lideri UE au semnat o declarație comună, în cadrul căreia afirmă, printre altele, că președinția lui Maduro este ilegitimă, cerând totodată și reținere din partea actorilor implicați în conflict, respectarea Cartei ONU, dar și reiterând că lupta împotriva traficului de droguri reprezintă o prioritate.

Cu toate acestea, Ungaria este singura țară din UE care nu a semnat declarația comună, potrivit TASS, care afirmă că „blocul a emis o declarație susținută de 26 dintre cele 27 de țări ale UE, cu excepția Ungariei”.

Reamintim că Moscova s-a aflat printre puținele voci internaționale care s-au poziționat împotriva demersului SUA din Venezuela, afirmând că „pretextele invocate pentru a justifica” atacul din Venezuela, dar și răpirea lui Maduro ar fi „nefondate”. În luna mai a acestui an, Putin și Maduro au semnat un parteneriat strategic.

În urmă cu 13 ani, când Maduro a preluat primul său mandat în Venezuela, el a fost felicitat de Vladimir Putin, dar și de omologul său bielorus Aleksandr Lukaşenko –lider bielorus care a avut încă de atunci peste 200 de parteneriate strategice semnate cu Venezuela. Lunkașenko i-a transmis atunci felicitări „sincere” lui Maduro.