General rus împușcat de mai multe ori la Moscova

Un general rus a fost împușcat de mai multe ori. Incidentul a avut loc la Moscova. Se pare că atacatorul a reușit să fugă.
Petru Mazilu
06 feb. 2026, 10:09, Știri externe

UPDATE

Ofițerul de rang înalt din armata rusă este Vladimir Alekseev. El a fost atacat în timp ce ieșea dintr-o casă aflată la periferia nord-vestică a capitalei Rusiei.

Alekseev a fost împușcat de mai multe ori, dar se pare că a supraviețuit. Generalul a fost transportat imediat la spital, iar starea sa este necunoscută.

Alekseev ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU din Rusia.

Generalul a fost plasat sub sancțiuni ale Uniunii Europene după ce serviciile ruse au fost acuzate că se află în spatele unui atac cu agent neurotoxic din 2018 la Salisbury, în Marea Britanie.

Știrea inițială:

Un general rus a fost împușcat, anunță vineri BBC.

O persoană necunoscută a tras mai mute focuri de armă. Ulterior, agresorul ar fi fugit.

Oficialii ruși nu au oferit încă mai multe detalii despre victimă și agresor.

