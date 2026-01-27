Opoziția din Ungaria își menține avantajul în sondaje, cu sprijin puternic din partea tinerilor

Partidul de opoziție Tisza, cu orientare de centru-dreapta, își păstrează un avans față de Fidesz, formațiunea premierului Viktor Orban, potrivit unui sondaj publicat la finalul lunii ianuarie.

Diferența dintre cele două partide ajunge la aproximativ 10 puncte procentuale, scrie Reuters.

Conform datelor, Fidesz obține rezultate mai bune în special în rândul alegătorilor de peste 59 de ani și al celor din mediul rural sau din orașele mici. În schimb, Tisza domină segmentul tânăr al electoratului. Acesta este condus de Peter Magyar, fost membru al guvernului.

Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei din 2010, se confruntă cu o provocare electorală în această perioadă, probabil cea mai serioasă din ultimii 16 ani.

Tensiunea crește având în vedere că alegerilor parlamentare sunt programate pe 12 aprilie.

Alegerile din Ungaria din primăvară au o miză importantă la nivel european, mai ales în raport cu evoluția curentelor de extremă dreapta.

Viktor Orban, cunoscut drept un aliat al președintelui american Donald Trump, a intrat frecvent în conflict cu instituțiile Uniunii Europene, din cauza acuzațiilor privind slăbirea valorilor democratice din Ungaria, ce au fost respinse de premier.

Sondajul a fost realizat de Zavecz Research în perioada 19-24 ianuarie și publicat de site-ul Telex.

Potrivit rezultatelor, dintre alegătorii hotărâți, Tisza a obținut 49% din intențiile de vot, față de 47% în noiembrie. Fidesz a ajuns la 39%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Partidul de extremă dreapta Mi Hazank a fost creditat cu 5%.

Diferențele sunt mari în funcție de vârstă. În rândul alegătorilor sub 39 de ani, Tisza conduce cu 41%, față de 22% pentru Fidesz. La polul opus, Fidesz are un mic avantaj în categoria de peste 59 de ani, cu 38%, comparativ cu 35% pentru Tisza. În rândul persoanelor cu studii primare, partidul de guvernământ rămâne în față.

Cele mai multe sondaje independente arată că Fidesz pierde sprijin. În schimb, cercetările apropiate guvernului plasează partidul lui Orban pe primul loc.

Premierul a descris alegerile viitoare drept o alegere între război și pace și a susținut că Ucraina nu merită sprijin, prezentând guvernul său drept singura opțiune sigură pentru țară.

Partidul Tisza, intrat recent pe scena politică, promite lupta împotriva corupției, accesarea fondurilor europene blocate și o apropiere a Ungariei către Uniunea Europeană.