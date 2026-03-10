Parlamentul Ungariei votează dacă păstrează banii și aurul confiscate de la ucraineni

Partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, a propus ca autoritățile să păstreze timp de două luni banii și aurul confiscate săptămâna trecută din două vehicule ale unei bănci ucrainene, până la finalizarea unei anchete. Potrivit Kyiv Post, propunerea a fost depusă luni în parlament și ar putea fi votată marți.

Numerar și lingouri de aur

Relațiile dintre Budapesta și Kiev, deja tensionate din cauza pozițiilor premierului Viktor Orbán față de Rusia, s-au deteriorat și mai mult după incidentul din ultimele zile. Autoritățile ungare au reținut șapte cetățeni ucraineni care transportau aproximativ 35 de milioane de euro, 40 de milioane de dolari și nouă lingouri de aur de câte un kilogram, sub suspiciunea de spălare de bani.

Kiev: Banditism și șantaj

Ucraina a acuzat Ungaria de confiscarea ilegală a fondurilor și aurului și a cerut returnarea imediată a acestora.

Kievul susține că angajații unei bănci ucrainene efectuau un transfer legitim și că reținerea lor ar fi fost folosită pentru a pune presiune asupra Ucrainei în contextul unor dispute energetice. Ungaria i-a expulzat vineri pe cei șapte ucraineni, însă banii și lingourile de aur au rămas pe teritoriul ungar.

Premierul Viktor Orbán a declarat că autoritățile vor decide ce se întâmplă cu fondurile după ce vor afla proveniența și scopul transportului. „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu această sumă uriașă de bani”, a spus acesta la un eveniment de campanie.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a cerut returnarea imediată a numerarului și a aurului, calificând acțiunile Ungariei drept „un act fără precedent de banditism și șantaj de stat”.

Anchetă de până la 60 de zile

În paralel, presa din Ungaria relatează că proiectul de lege aflat în parlament ar permite autorității fiscale și vamale NAV să investigheze cazul folosind metode speciale de colectare a informațiilor. Ancheta ar trebui să clarifice originea și destinația fondurilor, identitatea curierilor și eventualele legături cu organizații criminale sau teroriste, precum și implicațiile pentru securitatea națională a Ungariei.

Autoritățile ungare ar putea păstra fondurile și aurul confiscate timp de 60 de zile, perioada necesară pentru finalizarea verificărilor.

Verificarea originii fondurilor

Liderul grupului parlamentar Fidesz, Máté Kocsis, a declarat că legea urmărește clarificarea „mișcărilor suspecte de numerar ucrainene” din Ungaria și că dezbaterea proiectului este accelerată. Potrivit acestuia, ancheta ar trebui să stabilească „originea, destinația și scopul operațiunii”, precum și posibilele legături ale celor implicați cu organizații criminale sau teroriste.