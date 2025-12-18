Prima pagină » Diverse » Publicația TMZ preia informația transmisă în premieră de Cancan.ro privind condamnarea lui Wiz Khalifa în România

Publicația TMZ preia informația transmisă în premieră de Cancan.ro privind condamnarea lui Wiz Khalifa în România

Publicația americană TMZ a preluat și citat, joi seară, informația publicată de Cancan.ro privind condamnarea rapperului american Wiz Khalifa. Decizia autorităților din România a atras atenția publicului internațional și jurnaliștilor de peste hotare.
Publicația TMZ preia informația transmisă în premieră de Cancan.ro privind condamnarea lui Wiz Khalifa în România
Sursa foto: facebook.com/wizkhalifa
Departamentul Social
18 dec. 2025, 22:27, Diverse

TMZ, o cunoscută publicație din Statele Unite ale Americii, a preluat informația publicată în exclusivitate de Cancan în privința lui Wiz Khalifa, care a fost condamnat, joi, la 9 luni de închisoare cu executare în cazul incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti.

Publicația TMZ

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe rapper la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere și consum de droguri de risc pe teritoriul României.

Incidentul în cauză datează din vara anului 2024, când Wiz Khalifa a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești, gest care a atras intervenția autorităților și deschiderea unui dosar penal. Inițial, instanța de fond a pronunțat doar o amendă, însă, în urma apelului formulat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre privind pedeapsa cu închisoarea.

Dat fiind că artistul nu se mai află în România, autoritățile urmează să emită un mandat de urmărire internațională. Publicația TMZ reflectă astfel o informație inițial prezentată de Cancan.ro, semnalând interesul internațional pentru cazul mediatic.

Recomandarea video