Publicația TMZ preia informația transmisă în premieră de Cancan.ro privind condamnarea lui Wiz Khalifa în România

TMZ, o cunoscută publicație din Statele Unite ale Americii, a preluat informația publicată în exclusivitate de Cancan în privința lui Wiz Khalifa, care a fost condamnat, joi, la 9 luni de închisoare cu executare în cazul incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti.

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe rapper la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere și consum de droguri de risc pe teritoriul României.

Incidentul în cauză datează din vara anului 2024, când Wiz Khalifa a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești, gest care a atras intervenția autorităților și deschiderea unui dosar penal. Inițial, instanța de fond a pronunțat doar o amendă, însă, în urma apelului formulat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre privind pedeapsa cu închisoarea.

Dat fiind că artistul nu se mai află în România, autoritățile urmează să emită un mandat de urmărire internațională. Publicația TMZ reflectă astfel o informație inițial prezentată de Cancan.ro, semnalând interesul internațional pentru cazul mediatic.