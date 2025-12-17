Smiley anunță Turneul-eveniment Armonie! Concertul emoționant pop-simfonic va ajunge în 7 orașe

După două spectacole sold-out la Sala Palatului, unde peste 9.000 de spectatori au ascultat cele mai iubite piese ale artistului, reorchestrate și reinterpretate alături de orchestră, trupă și invitați speciali, Smiley vrea să ducă experiența Armonie mai departe, în toată România și dincolo de granițe.

Turneul va ajunge pe 1 martie la Chișinău, pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați.

„Cred foarte mult că acest concert chiar aduce Armonie spectatorilor. Am văzut asta cu ochii mei, am simțit pe pielea mea, am auzit cu toții cu urechile și cu sufletele noastre în timpul spectacolului și am primit o avalanșă de reacții și de emoții după ce s-a terminat. Armonie nu este doar un concert, este o stare de bine, de împreună care ne curpinde odată cu primele acorduri și rămâne cu noi mult timp. Abia aștept să mă plimb prin țară și prin lume cu Armonie și să mă întâlnesc cu cât mai mulți oameni care au nevoie de ea și de muzică. Abia aștept!”, mărturisește Smiley.

Cu un playlist cuceritor și reorchestrat din care nu vor lipsi hiturile „Oarecare”, „De unde vii la ora asta”, „Precoupat cu gura ta”, „Îndrăgostit”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine”, „Aia e” sau „Acasă”, concertul Armonie face loc și unor piese mai rar cântate în concerte de către Smiley, precum „Flori de plastic”, „Insomnii” sau „Confesiune”.

Fiecare spectacol din turneu va avea invitați speciali și momente unice, adaptate publicului din fiecare oraș.

Biletele la Armonie au de sărbători cele mai mici prețuri pe http://bilete.smiley.ro și își așteaptă locul sub brad pentru toți iubitorii de muzică și de armonie.