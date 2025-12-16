Atac violent într-o școală din regiunea Moscovei: Un elev de 10 ani ucis de un coleg

Potrivit informațiilor oficiale oferite de Tass, marți dimineață, 16 decembrie 2025, un adolescent de 15 ani a agresat cu un cuțit agentul de securitate al școlii, apoi a atacat un coleg de numai 10 ani. Copilul rănit a decedat ulterior, iar atacatorul a fost reținut imediat de forțele de ordine. Procuratura a deschis dosar penal, iar anchetatorii încearcă să afle motivația acestui atac, care deocamdată nu este cunoscută.

Raportările arată că adolescentul a folosit atât un spray iritant, cât și un cuțit. Incidentul ar fi început în jurul orei 09:00, ora locală (06:00 GMT). Atacul a vizat inițial agentul de pază, apoi elevul de clasa primară.

Un atac armat violent: contextul și reacțiile comunității

Atacurile armate sunt rare în Rusia, din cauza legislației stricte privind armele de foc. Totuși în ultimii ani au fost consemnate episoade violente, implicând cuțite sau alte arme albe. Autoritățile din regiune au confirmat că investigația include analiza comportamentului și a istoricului personal al agresorului. Se încearcă identificarea unor factori determinanți, precum probleme de sănătate mintală sau influențe externe.

Comunitatea locală și părinții elevilor sunt profund afectați de tragedie, iar administrația școlii, împreună cu oficialii locali, se confruntă cu presiunea de a îmbunătăți sistemele de securitate și supraveghere din unitățile de învățământ.

Implicații pentru siguranța în școli

Ca urmare a atacului, autoritățile educaționale din regiune urmează să revizuiască procedurile de protecție și să întărească măsurile preventive pentru a limita riscul unor situații similare. Evenimentul reaprinde dezbaterea privind prevenirea comportamentelor violente în rândul adolescenților și importanța sprijinului psihologic acordat elevilor.

Specialiștii și reprezentanții guvernului subliniază că identificarea timpurie a problemelor de comportament, precum și întărirea programelor de sprijin în școli, sunt esențiale pentru evitarea unor tragedii viitoare.

Atacul din Gorki-2, soldat cu pierderea vieții unui copil și implicarea unui adolescent, ridică semne serioase de întrebare asupra nivelului de securitate din instituțiile de învățământ și eficiența măsurilor de prevenție existente. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile sunt presate să ofere explicații și soluții clare pentru protejarea elevilor.