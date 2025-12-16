Prima pagină » Știri externe » Un copil de 10 ani, înjunghiat mortal de un alt elev într-o școală aflată la câțiva kilometri de Moscova

Un copil de 10 ani a fost ucis, marți, cu un cuțit de un alt elev la o școală din Odintsovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a declarat poliția rusă într-un comunicat.
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
16 dec. 2025, 11:52, Știri externe

La ora locală 09:00, un elev al școlii a atacat paznicul cu un cuțit, înainte de a-l ataca pe un băiat de 10 ani care „a sucumbat rănilor”, potrivit aceleiași surse citată de Le Figaro.

„Atacatorul a fost arestat”, se arată în comunicat. Este vorba de un adolescent de 15 ani, a declarat Comitetul de anchetă rus, care se ocupă de principalele anchete din țară, anunțând deschiderea unei anchete pentru „crimă”.

Potrivit Comitetului de anchetă, atacul a avut loc în localitatea Gorki-2, din districtul municipal Odintsovo, din regiunea Moscovei.

Există și „răniți”, a declarat pe Telegram delegata regională pentru drepturile copilului, Ksenia Michonova, fără a da mai multe detalii. Motivele atacatorului nu sunt cunoscute imediat.

Un alt atac în 2024

În septembrie 2024, trei adolescenți și un profesor au fost răniți de un elev care i-a atacat cu un ciocan într-o școală din Cheliabinsk, Urali.

Odată rare, atacurile armate în școli, uneori mortale, tind să devină mai numeroase în Rusia în ultimii ani, în special atacurile cu arme de foc, în ciuda legilor foarte restrictive și recent întărite.

