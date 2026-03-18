Prima pagină » Știrile zilei » Comisia Europeană se pregătește să schimbe legislația privind siguranța chimică fără implicarea Parlamentului

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a modifica regulile privind siguranța chimică din Uniunea Europeană printr-o procedură tehnică, evitând implicarea Parlamentului European, într-o decizie care ar favoriza industria chimică.
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 mart. 2026, 17:37, Știri externe

Revizuirea Legii REACH (Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice) trebuia inițial să fie aliniat cu obiectivele „verzi” ale UE. Totuși, pe fondul schimbării priorităților Comisiei de la protecția mediului, la competitivitate economică și reducerea birocrației, s-a schimbat și obicetivul REACH. 

Prin utilizarea procesului de „comitologie”, Comisia poate amenda anexele tehnice ale legii direct, evitând atât Parlamentul, cât și Consiliului Uniunii Europene, relatează Politico. Abordare este văzută ca o soluție pentru a evita „blocajele” politice și pentru a oferi stabilitate sectorului industrial european.

Europarlamentarii din mai multe grupuri politice au semnalat că ar putea susține această direcție. Grupurile pro-industrie se tem de impactul economic al unei reforme complete. Reprezentanții grupurilor din stânga reprezentanții stângii avertizează că redeschiderea dosarului ar putea duce la slăbirea standardelor de mediu și sănătate. 

Oficialii comisiei, printre care Jessika Roswall, comisarul pentru mediu și Stéphane Séjourné, comisarul pentru industrie, au purtat discuții cu principalele grupuri politice din Parlament pentru a testa sprijinul pentru această strategie. 

Comisarul Roswall a afirmat public, marți, că încă se ia în calcul o revizuire legislativă completă, aceasta a admis că Executivul analizează „ce se poate face din interiorul regulamentului actual”. 

