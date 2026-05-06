Comisia Europeană crește finanțarea pentru 2026: mai mulți bani pentru statele UE și sprijinul acordat Ucrainei

Comisia Europeană a decis să își majoreze obiectivul de finanțare pentru prima jumătate a anului 2026, crescând suma destinată emisiunilor de obligațiuni de la 90 la 100 de miliarde de euro.

Această măsură urmează adoptării procedurilor legislative relevante pentru noul împrumut de sprijin pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, transmite Comisia într-un comunicat.

Comisia a majorat, de asemenea, volumul indicativ anual de emisiune de obligațiuni UE pentru 2026 cu 20 de miliarde EUR, ajungând la un total de 180 de miliarde de euro.

Fondurile strânse vor fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ale UE în cadrul programului NextGenerationEU, precum și pentru împrumuturi destinate sprijinirii achiziționării de capacități legate de apărare în cadrul instrumentului „Acțiune pentru securitatea Europei” (SAFE).

Alte programe de politică, precum Facilitatea pentru Ucraina, Facilitatea pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest și împrumuturile de asistență macrofinanciară acordate țărilor vecine, vor fi, de asemenea, finanțate prin împrumuturi ale UE.

Decizia anuală privind împrumuturile stabilește valoarea maximă a împrumuturilor pe care Comisia le poate contracta într-un anumit an. Planul semestrial de finanțare prezintă calendarul orientativ al emisiunilor Comisiei și volumele totale preconizate ale emisiunilor pentru următoarele șase luni.