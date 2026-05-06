Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană crește finanțarea pentru 2026: mai mulți bani pentru statele UE și sprijinul acordat Ucrainei

Comisia Europeană crește finanțarea pentru 2026: mai mulți bani pentru statele UE și sprijinul acordat Ucrainei

Comisia Europeană a decis să împrumute mai mulți bani în 2026, pentru a finanța statele UE, apărarea și sprijinul acordat Ucrainei.
Comisia Europeană crește finanțarea pentru 2026: mai mulți bani pentru statele UE și sprijinul acordat Ucrainei
Nițu Maria
06 mai 2026, 17:05, Știri externe

Comisia Europeană a decis să își majoreze obiectivul de finanțare pentru prima jumătate a anului 2026, crescând suma destinată emisiunilor de obligațiuni de la 90 la 100 de miliarde de euro.

Această măsură urmează adoptării procedurilor legislative relevante pentru noul împrumut de sprijin pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, transmite Comisia într-un comunicat.

Comisia a majorat, de asemenea, volumul indicativ anual de emisiune de obligațiuni UE pentru 2026 cu 20 de miliarde EUR, ajungând la un total de 180 de miliarde de euro.

Fondurile strânse vor fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ale UE în cadrul programului NextGenerationEU, precum și pentru împrumuturi destinate sprijinirii achiziționării de capacități legate de apărare în cadrul instrumentului „Acțiune pentru securitatea Europei” (SAFE).

Alte programe de politică, precum Facilitatea pentru Ucraina, Facilitatea pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest și împrumuturile de asistență macrofinanciară acordate țărilor vecine, vor fi, de asemenea, finanțate prin împrumuturi ale UE.

Decizia anuală privind împrumuturile stabilește valoarea maximă a împrumuturilor pe care Comisia le poate contracta într-un anumit an. Planul semestrial de finanțare prezintă calendarul orientativ al emisiunilor Comisiei și volumele totale preconizate ale emisiunilor pentru următoarele șase luni.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor