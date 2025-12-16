ArcMedia, die grösste verlagsgruppe rumäniens, wurde gegründet

ArcMedia ist das Ergebnis einer strategischen Entwicklung, die vor über zwei Jahrzehnten begann und in den letzten Jahren entscheidend beschleunigt wurde. Es handelt sich um ein digitales Medienökosystem, das glaubwürdige Inhalte für jedes Publikum liefert und Marken mit unterschiedlichen redaktionellen Identitäten vereint.

Radu Budeanu hat seit 2019 einen umfassenden Prozess zur Konsolidierung von Medienmarken mit Tradition und starker redaktioneller Identität initiiert. So finden sich im Portfolio von ArcMedia Publikationen wie CANCAN, Ciao, ProSport, Gândul (Der Gedanke), Promotor, „Ce se întâmplă, doctore?” (Was ist los, Doktor?), Descoperă (Entdecke), go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi (Lachst mit Tränen) und Apropo (übrigens), zu denen später die Nachrichtenagentur Mediafax und die Agentur Mediafax Foto im Januar 2025 sowie G4 Media, G4Food, TechRider, Economedia und Pets&Cats hinzukamen.

Die Gründung von ArcMedia bedeutet keine Vereinheitlichung der redaktionellen Stimmen, sondern im Gegenteil die Nutzung der Unterschiede. Der Konzern funktioniert als ein kohärentes Medienuniversum, das auf Meinungsvielfalt, redaktioneller Ausgewogenheit und journalistischer Sorgfalt basiert und ein breites Spektrum an Interessen abdeckt: von Wirtschaft, Recherche und Politik bis hin zu Lifestyle, Wissenschaft, Technologie, Sport und Unterhaltung. Alle Publikationen der Gruppe arbeiten nach denselben festen Grundsätzen: Verantwortung, vollständige redaktionelle Freiheit, Fairness und Respekt gegenüber den Lesern.

„ArcMedia ist das Ergebnis einer langfristigen Vision und der Überzeugung, dass eine qualitativ hochwertige Presse auf Integrität, Vielfalt der Perspektiven und Respekt gegenüber der Öffentlichkeit basiert. Wir verwischen nicht die Unterschiede zwischen den Publikationen, sondern bieten ihnen einen Rahmen, in dem sie sich ergänzen und gemeinsam wachsen können“, erklärte Radu Budeanu, Gründer und Eigentümer von ArcMedia.

Mit einem Portfolio von 20 Publikationen, über 25 Social-Media-Konten mit mehr als 5 Millionen Followern und 15 Videoproduktionen sowie etwa 2 Millionen Lesern täglich auf allen Plattformen positioniert sich ArcMedia als eine Kraft, die in der Lage ist, die Richtung der Medienbranche in Rumänien zu beeinflussen und aktiv zur Definition der zukünftigen Standards des digitalen Journalismus beizutragen. Die Gruppe verfügt über eine fortschrittliche technologische Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, Reaktionsgeschwindigkeit in redaktionelle Qualität und das Volumen der Inhalte in echte Relevanz für das Publikum umzuwandeln.

ArcMedia übernimmt die Rolle eines vertrauenswürdigen Bezugspunkts in einem sozialen Kontext, in dem Glaubwürdigkeit zu einer essenziellen Ressource geworden ist. Der Konzern investiert kontinuierlich in hochwertige Inhalte, die dokumentiert und an die neuen Medienkonsumgewohnheiten angepasst sind, mit einem strategischen Schwerpunkt auf der Entwicklung des Videobereichs, der Eigenproduktion, innovativen Formaten und der plattformübergreifenden Verbreitung.

Mittel- und langfristig strebt der Medienkonzern eine Expansion über die Grenzen Rumäniens hinaus an. Ab dem nächsten Jahr wird die Gruppe ihre ersten Schritte auf dem westeuropäischen Markt unternehmen und dabei das Journalismusmodell, die digitale Infrastruktur und die redaktionelle Philosophie exportieren, die den Grundstein für ihren lokalen Erfolg gelegt haben.

ArcMedia versteht sich als Brücke, die Informationen mit Analysen, die Öffentlichkeit mit der Wahrheit und unterschiedliche Stimmen in einem kohärenten und glaubwürdigen Ökosystem verbindet. Ein Raum, in dem professioneller Journalismus unverzichtbar bleibt und in dem die Zukunft strategisch und nicht konjunkturell betrachtet wird.

Arcmedia – Verbinden Perspektiven