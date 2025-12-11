Prima pagină » Știri externe » A oprit autobuzul și i-a scos pe copii afară înainte să moară. Drama unui șofer de 55 de ani

Un șofer de autobuz școlar a murit în urma unui stop cardiac suferit la volan. Înainte de asta, a reușit să oprească vehiculul și să evacueze cei 40 de liceeni pe care îi transporta.
Un șofer de autobuz școlar din Franța a murit în urma unui stop cardiac suferit la volan. Drama s-a petrecut în dreptul localității Châtelaillon din departamentul Charente-Maritime, pe o autostradă cu patru benzi. Bărbatul de 55 de ani îi conducea acasă pe elevii din Bourcefranc-le-Chapus.

Șoferul a avut prezență de spirit până în ultima clipă și a oprit autobuzul. Astfel, liceenii pe care îi transporta au putut coborî în siguranță, înainte ca el să se prăbușească la pământ.

Ce s-a întâmplat pe autostradă

Incidentul a avut loc când bărbatul îi conducea spre casă pe cei 40 de liceeni din Bourcefranc-le-Chapus, lângă Marennes, după o ieșire la teatru. La întoarcere, pe drum, el a frânat brusc și a reușit să îi facă pe liceeni și pe profesori să coboare de urgență.

În momentul în care a încercat să coboare și el din vehicul, șoferul s-a prăbușit la pământ. La ora 21:21, profesorii au sunat la serviciile de urgență. Potrivit pompierilor, elevii care au rămas în autobuz au fost puși în siguranță până când au fost evacuați către sala polivalentă din Saint-Vivien, scrie Gândul.

O oră de masaj cardiac

După aproape o oră de masaj cardiac, șoferul a fost declarat decedat. Cei 42 de elevi ai Liceului Mării și Litoralului din Bourcefranc-le-Chapus și cei patru adulți însoțitori au fost transportați la Saint-Vivien cu ajutorul unui autobuz.

Un medic ajuns la fața locului a evaluat starea psihologică a elevilor. Primăria din Saint-Vivien le-a oferit sucuri tinerilor. Aceștia au rămas mai puțin de o oră în sală înainte de a fi duși, cu un alt șofer, la liceul lor. Acolo îi așteptau părinții.

A fost instituită și o unitate de sprijin psihologic pentru tinerii care ar putea avea nevoie de ajutor după evenimentul traumatizant.

