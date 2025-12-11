Miting neobișnuit în mai multe gări din Europa: activiștii vor protesta în pijamale

Demonstrațiile sunt organizate de trei mari mari grupuri de activiști pentru mediu, Back-on-Track Europe, Stay Grounded Network, dar și Aterra. Prin protestul lor neobișnuit, activiștii își doresc să atragă atenția reducerii rutelor internaționale de transport feroviar pe timp de noapte.

Protestele vor avea loc în gări din marile orașe europene precum Amsterdam, Berlin, Helsinki, Lisabona, Paris, Stockholm dar și Strasbourg. Participanții la miting vor veni îmbrăcați în pijamale și vor organiza un silent disco. Totodată, ei vor aduce și vor interacționa cu publicul din gară, întrebându-i pe pasageri unde și-ar dori să călătorească cu trenurile de noapte.

„Trenurile de noapte sunt cea mai bună alternativă la aviație, un sector care trebuie să se reducă drastic pe măsură ce colapsul climatic se accelerează”, a declarat Inês Teles, o activistă din cadrul „Stay Grounded” pentru Euronews.

Activiștii afirmă că în prezent, există mai puține opțiuni decât în anii 1970, din cauza eliminării rutelor mai vechi de transport feroviar, care îi determină pe mulți să călătorească cu avionul. Prin protestele coordonate, activiștii își doresc să sublinieze cerea publică pentru alternativele care să înlocuiască transportul aerian.

Inițiativa vine în contextul în care operatorul austriac ÖBB a confirmat că trenul de noapte Paris-Viena, va fi suspendat în decembrie, după ce guvernul francez a retras finanțarea. Activiștii au mai avertizat că și alte conexiuni importante, precum trenul Lisabona-Madrid și alte rute feroviare care leagă sudul și nordul Europei riscă să fie închise sau sunt lipsite de finanțare.