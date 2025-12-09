Nicușor Dan, întâlnire cu primarul Parisului. A inaugurat aleea Nicolae Titulescu din Parcul Monceau

Șeful statului spune, într-o postare pe Facebook, că a vorbit cu Anne Hidalgo despre proiectele româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educației.

„Bucureștiul și Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale și istorice, prin arhitectură și artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educație și tehnologii avansate, pentru a găsi soluții la provocările de dezvoltare a marilor orașe”, arată Nicușor Dan.

El spune că s-a discutat și despre românii care trăiesc în Paris, care au un rol important „de catalizator al cooperării româno-franceze. Am convenit că e important să le oferim susținere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre”.

Președintele spune că împreună cu primarul Anne Hidalgo a inaugurat o alee din Parcul Monceau care a primit numele lui Nicolae Titulescu.

„Este cel mai nou loc memorial din șirul bogat al prezențelor românești în capitala Franței. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârșitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu care, ca președinte al Societății Națiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea și rațiunea să triumfe în fața violenței”, adaugă Nicușor Dan.