Cel mai mare patinoar acoperit din lume este în Europa. Cât costă biletele de intrare

Cel mai mare patinoar acoperit din lume se află în Franța. Operatorul european de feriboturi DFDS a comandat un studiu care a dezvăluit faptul că primul patinoar la capitolul mărime este și cel mai căutat de turiști în această perioadă a anului. Este vorba despre Grand Palais de Glaces din Paris, potrivit Express.

Studiul a analizat 75 de patinoare din Europa, atât naturale, cât și artificiale, comparând căutările medii pe Google din decembrie până în februarie pentru a dezvălui cele mai populare locuri de patinaj în acest sezon. Grand Palais de Glaces din Paris a avut o creștere de 83% a căutărilor.

Situat sub emblematica cupolă de sticlă a Grand Palais, patinoarul interior gigantic de 2.700 m² este cel mai mare din lume. Deschis între 13 decembrie și 7 ianuarie, lumina zilei luminează gheața și pune în valoare arhitectura clădirii.

De asemenea, patinoarul oferă sesiuni prelungite de patinaj pe parcursul serii fiind deschis până la ora 2 dimineața. Cupola prin care se vede cerul este completată de spectacole de lumini și concerte cu DJ. În interior, sunt disponibile mâncare și băuturi, inclusiv clătite, vafe și ciocolată caldă.

Cât costă biletele la cel mai mare patinoar acoperit din lume

Biletele pentru adulți la patinoarul de la Grand Palais din Paris costă 27 de euro pentru sesiunea de dimineață, 32 de euro pentru după-amiaza și 36 de euro pentru sesiunea de seară. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei și 12 ani, biletele costă între 16 și 20 de euro. Copiii sub trei ani au intrare gratuită.

Pe locul al doilea în studiul DFDS se află Ice World din Viena, Austria. Situat în fața Primăriei, patinoarul va fi deschis în perioada 22 ianuarie – 8 martie. Acoperind o suprafață impresionantă de 10.000 m² pe două niveluri, clădirea găzduiește Sky Rink, o suprafață de patinaj aflată la primul etaj și conectată printr-o rampă de 150 de metri.

Pe locul trei se află patinoarul Heumarkt din Köln, Germania. El este așezat în inima Orașului Vechi, într-una dintre piețele de Crăciun, „Heinzels Wintermärchen”.

Patinoarul deschis între 24 noiembrie și 4 ianuarie oferă o atmosferă festivă, cu decoruri de iarnă și tarabe cu mâncare tradițională.