Sediul televiziunii franceze, evacuat după o amenințare cu bombă

Sediul France Télévisions din Paris a fost evacuat după o amenințare cu bombă, potrivit Le Figaro. Angajații postului de televiziune au fost scoși din clădire. Mai multe echipe de polițiști și o unitate canină se află la fața locului.

„Poliția și o unitate canină se află în prezent la fața locului pentru a investiga”, a relatat Franceinfo pe site-ul său web. În timp ce ancheta este în desfășurare, emisiunea franceinfo și site-ul web franceinfo.fr se confruntă cu întreruperi, mai anunță francezii.

Sediul televiziunii se află în arondismentul 15 din Paris, iar alarma a fost dată sâmbătă în jurul orei locale 17:30. Imediat, autoritățile au fost alertate cu privire la o amenințare cu bombă.

Cu două săptămâni mai devreme, redacția BFMTV, situată în apropierea France Télévisions, a fost și ea evacuată în urma unei amenințări cu bombă. Programul a fost întrerupt în timp ce forțele de ordine au efectuat o anchetă. Atunci, echipele nu au descoperit obiecte suspecte.