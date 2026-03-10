Mai multe obiective din patrimoniul UNESCO aflate în Iran, avariate din cauza atacurilor aeriene

Mai multe obiective istorice din Isfahan, inclusiv Palatul Chehel Sotoun, ar fi fost avariate după ce un atac aerian israelian a lovit clădirea guvernatorului provincial din apropiere, potrivit CNN. Atacul a avut loc luni, iar jurnaliștii americani folosesc informații de la presa locală și de la martori.

Palatul se află aproape de biroul guvernatorului din Esfahan, iar informațiile arată că unda de șoc a provocat daune unor părți ale complexului istoric, cunoscut pentru frescele, piscina și sălile care datează din secolul al XVII-lea.

Un rezident din Isfahan a descris măsuri stricte de securitate în zona istorică, spunând că străzile din jur au fost blocate și că oamenii au fost împiedicați să se apropie.

„Au blocat străzile din jur. Nu poți trece cu mașina sau pe jos, iar uneori le iau telefoanele oamenilor. Există foarte puține fotografii. Între clădirea Chehel Sotoun și biroul guvernatorului există câțiva copaci și, se pare că și aceștia au fost rupți”, a spus bărbatul.

De asemenea, există rapoarte despre pagube în jurul Pieței Naqsh-e Jahan. Inclusă în lista UNESCO, piața include monumente precum Palatul Ali Qapu și câteva moschei vechi.

Rapoartele apar la câteva zile după ce UNESCO a avertizat cu privire la riscurile legate de atacurile aeriene.

Într-o declarație lansată după pagubele aduse Palatului Golestan din Teheran, UNESCO a transmis că situl a fost „a fost deteriorat de resturi și de unda de șoc care a urmat unui atac aerian”.

Agenția ONU a mai anunțat că „monitorizează îndeaproape situația patrimoniului cultural” din Iran și din întreaga regiune.