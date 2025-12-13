Prima pagină » Știri externe » Alertă de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova: Amenințare cu bombă la un tren internațional București-Kiev

Alertă de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova: Amenințare cu bombă la un tren internațional București-Kiev
Sursa: Poliția Națională a Ucrainei
Bianca Popa
13 dec. 2025

O alertă cu bombă a fost declanșată astăzi, 13 decembrie, la frontiera de nord a Republicii Moldova, vizând un tren internațional de pasageri, scrie NewsMaker.md.

Autoritățile au intervenit după primirea unei informații privind o posibilă amenințare cu bombă, care ar fi vizat un tren aflat în tranzit spre Ucraina.

Semnal de alertă activat la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci

Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci.

Alerta a fost transmisă prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Nord, în urma unei informații primite din zona feroviară de frontieră.

Amenințarea vizează trenul internațional nr. 100, care circulă pe ruta București-Kiev.

Informația inițială a fost comunicată autorităților moldovene de către însoțitorul de bord al trenului, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.

Apel anonim și verificări în PTF Vălcineț

Conform datelor oficiale, dispeceratul Căilor Ferate din Moldova, stația Vălcineț, a fost informat anterior de Ukrzaliznytsia, compania feroviară ucraineană.

Aceasta a transmis că un bărbat a apelat linia verde și a anunțat o presupusă minare a trenului.
În momentul recepționării alertei, trenul, compus din patru vagoane, se afla în PTF Vălcineț, la ieșirea din Republica Moldova.

Circulația a fost gestionată conform procedurilor de siguranță, pentru a preveni orice risc.

Autoritățile au activat procedurile standard de securitate

Imediat după semnalarea amenințării, toate structurile competente au fost alertate și mobilizate la fața locului.

Au fost aplicate procedurile standard de securitate, iar echipele specializate au demarat verificări amănunțite pentru a stabili dacă alerta este reală sau falsă.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, informații suplimentare privind rezultatul verificărilor sau eventuale perturbări majore ale traficului feroviar internațional.

