Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș avansează conform calendarului asumat

Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș avansează conform planului, fiind una dintre cele mai mari investiții medicale finanțate prin PNRR.
Sursa: Facebook//rogobete.alex
Bianca Popa
13 dec. 2025, 19:01, Politic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a revenit astăzi la Târgu Mureș pentru a verifica stadiul lucrărilor la Centrul Chirurgical Cardiovascular, potivit unei postări.

Proiectul, considerat strategic pentru sistemul medical românesc, este finanțat prin PNRR și se află într-o etapă avansată de implementare.

Lucrările avansează susținut, termenul din 2026 rămâne realist

Potrivit ministrului, ritmul actual al lucrărilor confirmă că finalizarea investiției până la sfârșitul lunii iunie 2026 este realizabilă.

Centrul este construit de la zero și presupune o investiție de peste 700 de milioane de lei, alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Noua clădire va schimba fundamental capacitatea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș de a trata cazuri complexe.

O „nouă casă a inimii”, gândită pentru intervenții de înaltă complexitate

Proiectul depășește dimensiunea unei simple extinderi infrastructurale, fiind conceput ca un centru modern dedicat siguranței pacientului critic.

Clădirea, cu o suprafață de peste 19.000 de metri pătrați, va include săli de operație moderne, secții ATI specializate, circuite funcționale și spații dedicate cercetării și formării profesionale.

Oficialii subliniază că este unul dintre puținele spitale noi construite integral în România în doar 3 ani.

Un proiect cu semnificație personală și națională

Alexandru Rogobete a declarat că proiectul are și o încărcătură personală, fiind inițiat în perioada în care ocupa funcția de secretar de stat.

La nivel național, Ministerul Sănătății derulează în prezent 22 de șantiere de spitale, despre care ministrul afirmă că sunt investiții concrete, aflate în execuție, nu doar promisiuni.

Obiectivul declarat rămâne finalizarea tuturor proiectelor și recâștigarea încrederii românilor în sistemul sanitar.

