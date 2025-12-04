Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Rogobete a testat aparatul

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății.

„Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă. Nu mai plimbăm pacienții critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează”, susține, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

El spune că această achiziție este o etapă din transformarea Spitalului „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași într-un reper național și european în neurochirurgie și chirurgie spinală.

Ministrul Sănătății susține că a vrut să vadă cu ochii lui cum funcționează.

„Așa că mi-am făcut primul RMN în primul sistem RMN mobil din România: 6 minute. Da, 6 minute, față de cele ~60 de minute ale unui RMN clasic. Este incredibil unde putem ajunge când investim corect și cu viziune”, adaugă ministrul.