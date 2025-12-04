Prima pagină » Social » Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Rogobete a testat aparatul

Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Rogobete a testat aparatul

În premieră pentru România, la Iași funcționează un sistem RMN mobil, care poate fi folosit chiar și în sălile de operație. Ministrul Sănătății a testat aparatul.
Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Rogobete a testat aparatul
Galerie Foto 3
Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Cosmin Pirv
04 dec. 2025, 18:07, Social

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății.

Vezi galeria foto
3 poze

„Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă. Nu mai plimbăm pacienții critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează”, susține, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

El spune că această achiziție este o etapă din transformarea Spitalului „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași într-un reper național și european în neurochirurgie și chirurgie spinală.

Ministrul Sănătății susține că a vrut să vadă cu ochii lui cum funcționează.

„Așa că mi-am făcut primul RMN în primul sistem RMN mobil din România: 6 minute. Da, 6 minute, față de cele ~60 de minute ale unui RMN clasic. Este incredibil unde putem ajunge când investim corect și cu viziune”, adaugă ministrul.

Recomandarea video

Colegiul Medicilor, avertisment în privința situației din Prahova: Pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu.
G4media
Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat”
Gandul
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor