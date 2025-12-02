Criza apei în spitalele din Prahova: Celula de urgență, activată la Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că sunt afectate Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza.

„Am fost alături de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, care va coordona direct monitorizarea sanitară și controlul microbiologic în toate spitalele afectate. Totodată, alături de șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, am dispus monitorizarea strictă a DSP Prahova, pentru a ne asigura că toate procedurile sunt respectate corect și fără întârziere”, susține ministrul.

Alexandru Rogobete spune că a fost activat mecanismul de suport cu spitalele de urgență din București: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Universitar de Urgență Elias și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Fiecare dintre aceste spitale a pus la dispoziție paturi nechirurgicale și chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri.

În cazul unui incident major sau al unor situații cu victime multiple, aceste spitale sunt deja în alertă și pot prelua imediat pacienți din Prahova.

„Având în vedere că termenul inițial de 72 de ore pentru reluarea furnizării apei a fost depășit, am dispus activarea celulei de urgență la nivelul Ministerului Sănătății, pe care o coordonez personal. Celula funcționează în regim permanent, cu raportări continue, intervenții rapide și legături directe cu toate instituțiile din teren”, afirmă Alexandru Rogobete.

De asemenea, el a anunțat că, pentru a sprijini personalul medical și pacienții, se va suplimenta zilnic cu peste 1.650 de recipiente de apă potabilă.

Celula de criză va rămâne activă până luni.

Anterior, Consiliul Județean Prahova a anunțat că activitatea medicală a fost suspendată în cele cinci spitale afectate.