Criza apei afectează cinci spitale din Prahova. Activitatea medicală este suspendată

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu președintele CJ Prahova, Virgil Nanu, și cu managerii spitalelor din Câmpina, Băicoi, Florești și Breaza. La discuții au participat și reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Ploiești, ai ISU Prahova și ai DSP Prahova.

Cinci unități sanitare din județ nu beneficiază de alimentare cu apă și nu vor avea apă până luni.

În aceste spitale se află internați 380 de pacienți.

„Din cauza lipsei apei:

• activitatea medicală curentă este suspendată;

• nu se mai fac internări;

• urgențele sunt direcționate către Ploiești și București”, se arată într-un comunicat al CJ Prahova.

Cei prezenți la întâlnire au discutat despre starea pacienților, rezervele de apă potabilă și menajeră, procedurile interne de igienă și capacitatea fiecărei unități de a funcționa în condiții de siguranță.

DSP Prahova efectuează permanent prelevări de probe pentru controlul microbiologic, iar spitalele aplică măsuri suplimentare de dezinfecție.

„Aprovizionarea cu apă potabilă pentru pacienți și personal continuă fără întrerupere, prin sprijinul autorităților locale și al structurilor de intervenție”, se mai arată în comunicat.

ISU Prahova a anunțat marți că pompierii au continuat distribuția apei menajere. Astfel, au fost efectuate 21 de transporturi de apă menajeră, fiind distribuită o cantitate de 49.500 litri. De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina au acordat sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație la Biserica Sf. Parascheva din municipiul Câmpina.