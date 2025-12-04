Diana Buzoianu, vizită astăzi la Barajul Paltinu din Prahova: „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni la oameni”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită surpriză la barajul Paltinu și a transmis că procesul pentru repornirea distribuției de apă rămâne în grafic, astfel încât luni apa să ajungă din nou la populație.

„Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea și să avem iar turbiditate mare în apă, ca să putem să lansăm apa în sistem de luni”, a declarat Buzoianu la Digi24.

Ea a explicat că vizita la Paltinu s-a desfășurat fără pregătiri dedicate, fiindcă și-a dorit să vadă o imagine directă asupra situației reale.

„Am vrut să văd cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorități oficiale tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea, nu ne dorim să vedem o realitate cosmetizată”, a explicat aceasta.

Ministra a mai precizat că sunt prognozate ploi ușoare, însă informațiile primite de la specialiști arată că nivelul de turbiditate nu ar trebui să urce.

„În acest moment, ce știm este faptul că apa de la operatorul ESZ s-a terminat procesul de tratare, urmează acum să ajungă către operatorii economici, dar și către Hidro Prahova, unde are, de asemenea, de parcurs un proces de tratare, unde trebuie să fie verificat de DSP-uri, să aibă toate analizele făcute 72 de ore, din câte am înțeles. Deci, suntem pe calendarul de până lunea viitoare să avem apă în conductă. Sperăm să se păstreze în continuare, vedem că sunt niște precipitații slabe care urmează să aibă loc în aceste zile, dar, din câte am înțeles, vorbind cu toate autoritățile, nu va crește turbiditatea cu aceste ploi. În acest moment, suntem pe acel calendar, nu a fost modificat, nu a fost nevoie să fie modificat acel calendar. Sperăm să nu se modifice turbiditatea, ca să nu fie nevoie să modificăm și calendarul”, a declarat Buzoianu.

Peste 100.000 de persoane din localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă din 28 noiembrie, în urma lucrărilor efectuate la acumularea de la barajul Paltinu.