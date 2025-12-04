Fosta șefă a politicii externe a UE a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei în urma unei anchete pentru fraudă

Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, a anunțat joi că își încheie mandatul de rector al Colegiului Europei. Decizia are loc în contextul unei anchete declanșate de Parchetul European.

EPPO a formulat acuzații de fraudă în domeniul achizițiilor publice și corupție împotriva ei și a altor două persoane. Instituția a precizat că verificările au legătură cu suspiciuni privind instruirea finanțată de Uniune pentru diplomați aflați la început de carieră.

Avocatul Federicăi Mogherini a transmis că aceasta respinge orice acuzație și cooperează cu autoritățile.

Stefano Sannino, diplomat european și suspect în același dosar, a anunțat că se retrage din funcție în această lună, pe motiv că nu consideră potrivit să rămână în poziția actuală în timpul investigației.

El a spus că este „încrezător că totul va fi clarificat”, relatează Reuters.

Mogherini a condus politica externă și de securitate a Uniunii Europene între 2014 și 2019, perioadă în care a gestionat și serviciul diplomatic al blocului comunitar.

În 2020, ea a preluat funcția de rector al Colegiului Europei, instituție postuniversitară cu profil european.

Înainte de rolul european, Mogherini a ocupat timp de opt luni funcția de ministru de externe al Italiei în cadrul guvernului de centru-stânga al prim-ministrului Matteo Renzi.

Atât Federica Mogherini cât și Stefano Sannino, ambii cetățeni italieni, sunt figuri cunoscute în mediul diplomatic din Bruxelles.