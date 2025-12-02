Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, arestată într-o anchetă privind o presupusă fraudă cu fonduri europene

Politiciana italiană Federica Mogherini care, potrivit publicației, se află în custodia poliției, a fost Înalt Reprezentant al Uniunii Europene între 2014 și 2019, înainte de a fi înlocuită în funcție de spaniolul Josep Borrell.

Parchetul European a anunțat marți arestarea a trei suspecți – pe care nu i-a identificat – și mai multe percheziții la clădirea Colegiului Europei din Bruges (Belgia) și la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, în cadrul anchetei.

Purtătorul de cuvânt al UE, Anitta Hipper, a confirmat perchezițiile efectuate la sediul SEAE și a precizat că ancheta are legătură cu „activități” desfășurate în timpul „mandatului precedent ”, referindu-se la perioada în care spaniolul Borrell a fost la conducerea acestui organism (2019-2024) .

„Nu putem oferi mai multe informații deoarece ne aflăm în faza de investigație”, a declarat purtătoarea de cuvânt la conferința de presă zilnică a Comisiei.

Potrivit ziarului Le Soir, ceilalți doi reținuți pentru interogatoriu sunt diplomatul italian Stefano Sannino, (fost secretar general al SEAE între 2021 și 2025) și un membru al conducerii Colegiului Europei.

De ce este acuzată

Faptele investigate „ar putea constitui fraudă în achizițiile publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional ”, potrivit procuraturii, care a solicitat ca perchezițiile și arestările să fie efectuate cu aprobarea unui judecător de instrucție.

Poliția Federală Belgiană a efectuat „percheziții la mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la domiciliile suspecților”, a declarat el.

Posibil avantaj necinstit în procesul de licitație

Investigația se concentrează pe Academia Diplomatică a Uniunii Europene , un program de formare de nouă luni pentru diplomați juniori din statele membre ale UE. În anul universitar 2021-2022, Colegiul Europei a fost responsabil de acreditarea programului de formare propus pentru licitație.

Parchetul European dorește să știe dacă Colegiul Europei avea cunoștință în prealabil, chiar înainte de publicarea oficială a acestora, de criteriile de selecție pentru procedura de licitație.

„Există suspiciuni puternice că, în timpul procesului de licitație al programului, a fost încălcat articolul 169 din Regulamentul Financiar referitor la concurența loială și că informații confidențiale legate de contractarea în curs au fost partajate cu unul dintre candidații care participau la licitație”, a declarat procuratura.