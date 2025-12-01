Criza apei: Trei cisterne de mare capacitate duse în Prahova și Dâmbovița din Timiș, Brașov și Ilfov

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IFSU) a anunțat că misiunea de distribuire a apei menajere a continuat luni pe tot parcursul zilei.

Astfel, pompierii prahoveni au transportat apă în locații precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic din municipiul Câmpina, la Spitalul Patrick din orașul Băicoi și în comuna Telega. Pe parcursul zilei a fost distribuită o cantitate de peste 35.000 de litri de apă menajeră către punctele stabilite de comun acord cu autoritățile publice locale.

În același timp, în Moreni, pompierii din cadrul ISU Dâmbovița au asigurat transportul apei menajere către punctele de distribuție stabilite de primărie. De asemenea, pompierii dâmbovițeni au oferit și sprijin logistic, prin distribuirea apei potabile îmbuteliate către populație și pentru asigurarea necesarului de apă la unitățile sanitare din municipiul Moreni, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale.

IGSU arată că în sprijinul județelor afectate au fost dislocate trei autocisterne de mare capacitate de la ISU Timiș, ISU Brașov și ISU București-Ilfov. Acestea au acționat pe parcursul întregii zile.

Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată.