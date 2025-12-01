Prima pagină » Social » Criza apei în Prahova și Dâmbovița – ISU continuă distribuția

Criza apei în Prahova și Dâmbovița – ISU continuă distribuția

Criza apei afectează în continuare județele Prahova și Dâmbovița, unde pompierii continuă acțiunile de distribuție.
Andreea Tobias
01 dec. 2025, 14:52, Social

 

Ministerul Afacerilor Interne coordonează intervenția prin structurile ISU Prahova și Dâmbovița. Criza apei a determinat activarea măsurilor urgente de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Foto: ISU Prahova

Pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră în mai multe localități afectate de criză apă. În Breaza, distribuția se face la sediul primăriei. La Băicoi, criză apă este gestionată prin alimentarea Spitalului Patrick și a recipientelor instalate în puncte strategice din oraș.

Criza apei: intervenții în Câmpina și sprijin pentru instituții

În Câmpina, criza apei afectează mai multe instituții care primesc sprijin de la pompieri.

Foto: ISU Prahova

Criza apei din Prahova este monitorizată permanent de către autoritățile locale și pompierii militari. Nevoile comunității sunt evaluate continuu pentru asigurarea transporturilor de apă potabilă și menajeră. IGSU a dislocat autospeciale de mare capacitate din alte județe pentru gestionarea eficientă a criză apă.

Criza apei în Dâmbovița: Moreni sub asistență continuă

În județul Dâmbovița, criza afectează în special municipiul Moreni, unde pompierii militari sprijină autoritățile locale. Manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populație se desfășoară continuu. Criză apă a impus alimentarea prioritară a unităților sanitare din Moreni cu sprijinul ISU.

Foto: ISU Prahova

Pompierii continuă să asigure alimentarea cu apă a spitalelor din municipiu pe durata crizei. Evoluția situației este permanent monitorizată pentru acoperirea nevoilor comunității. Autospecialele de mare capacitate dislocate de IGSU în sprijin din alte județe contribuie la gestionarea criză apă din Dâmbovița.

Măsuri urgente activate de CNSU

Criza apei a determinat activarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025. Măsurile urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă au fost aprobate oficial.

Foto: ISU Prahova

Măsurile pentru combaterea crizei rămân în dinamică, adaptându-se nevoilor. Distribuirea apei continuă în funcție de cerințele comunităților afectate.

 

