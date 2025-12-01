George Simion susține că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. El și Călin Georgescu au organizat manifestații separate

Mesajul a fost trimis luni pe rețelele de socializare

„Vin din 2004 an de an la Alba Iulia. Anul acesta am fost cei mai mulți! Nu au fost incidente între suveraniști, cum titrează unii: nu ne-au lăsat să fim toți laolaltă! A venit vremea ROMÂNILOR! La mulți ani!”, a transmis George Simion.

George Simion și Călin Georgescu au organizat mitinguri separate la Alba Iulia, de Ziua Națională. Georgescu a întârziat la miting mai bine de 15 minute, iar Simion a început manifestarea cu șase minute mai devreme. George Simion a fost la evenimentele de la Alba Iulia împreună cu soția și copilul lor.

Sute de persoane au participat la mitingul organizat de AUR. Tensiunea a urcat pe măsură ce lumea s-a adunat la manifestație. Potrivit lui George Simion, coloana organizată de AUR ar fi fost împiedicată să ajungă în zona în care se aflau și susținătorii lui Călin Georgescu.

„Ne plimbă jandarmii prin șanțurile cetății îmi pare rău că autoritățile ajung să se comporte astfel. (…) Avem un marș autorizat și aveam un plan”, s-a plâns George Simion în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Jandarmeria îl acuză pe Simion de dezinformare

În replică, Jandarmeria a vorbit despre o dezinformare deoarece traseul coloanei AUR a fost stabilit prin protocol. În plus, jandarmii au spus că este exclus ca grupurile AUR și cele ale simpatizanților lui Călin Georgescu să ajungă în același loc.

„Este o dezinformare, traseul a fost avizat, este obligația organizatorilor să meargă pe traseul stabilit (…) un protocol este un protocol prin care se stabilește un traseu (…) Legea adunărilor publice spune foarte clar că este exclus ca două manifestații publice să se desfășoare în același loc (…) trebuie să informăm corect”, a explicat reprezentantul Jandarmeriei, Marius Militaru, la Antena 3 CNN.