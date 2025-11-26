Ministrul Radu Miruță despre incendiul de la Mija: „Semne de întrebare sunt”

Radu Miruță nu exclude nicio ipoteză până la finalizarea anchetei.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă există suspiciuni legate de o cauză externă a incendiului, similar ipotezei „sabotajului de la Cugir”, ministrul a răspuns precaut.

„Vă spun că semne de întrebare sunt, însă atâta timp când nu se îngustează acest orizont cu foarte multe suspiciuni, nu pot să avansez pe una dintre ele”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul așteaptă rezultatele anchetei

Ministrul Economiei a precizat că preferă să aștepte concluziile anchetatorilor înainte de a avansa vreo teorie.

„Sunt foarte multe variante”, a spus Miruță, subliniind că nu dorește să speculeze asupra cauzei incendiului.

Ministrul a precizat însă că nu are acces la informații detaliate în timpul procedurii de cercetare penală.

„În timpul procedurii de cercetare penală eu nu am acces la aceste informații”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruță: Diferențe față de incendiul de la Cugir

Ministrul a subliniat că situația de la Mija este diferită de cea de la Cugir. La Cugir, incendiul s-a produs noaptea, când nu era nimeni prezent în fabrică, ridicând suspiciuni cu privire la cauză.

La Mija, incendiul a izbucnit în timpul programului de lucru, când angajații erau prezenți. „Aici nu există aceste necunoscute, a intrat cineva, n-a intrat, erau oameni acolo, era în timpul activității”, a explicat Radu Miruță.

„Câteodată, uman, unele dintre aceste proceduri nu sunt respectate. Dacă ăsta e cazul, e vina celor care nu gestionează respectarea procedurilor. Dacă este o altă cauză, trebuie să mi se clarifice, că n-am de unde să știu exact ce mâini au atins în ce ordine cartușele care au generat o astfel de autorități”.

Incendiul de la Mija nu a făcut victime și a fost stins înainte de sosirea autorităților. Paguba materială este estimată la aproximativ 10.500 de euro, reprezentând 150 de componente pentru produse de muniție arse.

Ministrul a anunțat că așteaptă rezultatele anchetei pentru a stabili dacă incendiul a fost cauzat de neglijență, nerespectarea procedurilor sau o altă cauză. Autoritățile continuă investigațiile la depozitul cu muniție din Mija.

Miercuri, 25 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit la un depozit cu muniţie din localitatea Mija, în judeţul Dâmboviţa.

La Cugir, incendiul de la fabrica de armament a izbucnit în noaptea de 2 august. Focul a început într-una din halele destinate depozitării muniţiei. Hala aparţine societăţii Uzina Mecanică Cugir SA – Compania Naţională Romarm S.A.