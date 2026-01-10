Maramureș: Trei bărbați au fost arestați preventiv fiind suspecți de viol. Autoritățile au fost sesizate de mama victimei

„În fapt, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 20 de ani, a fost victima unei infracțiuni de viol. Cercetările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, iar din probatoriului administrat s-a reținut faptul că trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 37 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu o tânără de 20 de ani, în timp ce se aflau într-un imobil din localitatea Ilba”, transmite Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Vineri, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar sâmbătă, la cererea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a suspecților pe o perioadă de 30 de zile.

Autoritățile au aminti că cei trei bărbați se bucură de prezumția de nevinovăție.