Prima pagină » Știrile zilei » Maramureș: Trei bărbați au fost arestați preventiv fiind suspecți de viol. Autoritățile au fost sesizate de mama victimei

Maramureș: Trei bărbați au fost arestați preventiv fiind suspecți de viol. Autoritățile au fost sesizate de mama victimei

Trei bărbați cu vârste între 23 și 37 de ani au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile fiind suspectați că au violat o tânără de 20 de ani din Maramureș.
Maramureș: Trei bărbați au fost arestați preventiv fiind suspecți de viol. Autoritățile au fost sesizate de mama victimei
Sursa foto: AI
Radu Mocanu
10 ian. 2026, 21:22, Social

„În fapt, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 20 de ani, a fost victima unei infracțiuni de viol. Cercetările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, iar din probatoriului administrat s-a reținut faptul că trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 37 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu o tânără de 20 de ani, în timp ce se aflau într-un imobil din localitatea Ilba”, transmite Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. 

Vineri, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar sâmbătă, la cererea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a suspecților pe o perioadă de 30 de zile. 

Autoritățile au aminti că cei trei bărbați se bucură de prezumția de nevinovăție.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor