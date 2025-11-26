Incendiu la un depozit de muniție din Dâmbovița: Au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în urma verificărilor preliminare, s-a constatat că au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM, având un preț aproximativ de 70 de euro per componentă.

De asemenea, o clădire cu o suprafață de circa 150 mp a fost afectată de incendiu.

Nu este cunoscută cauza exactă a incendiului, iar investigațiile sunt în derulare.

Ministrul Radu Miruță a fost informat și urmărește îndeaproape situația.

ISU Dâmbovița a anunțat că a intervenit miercuri pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un depozit cu muniție din localitatea Mija.

Conform pompierilor, incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime.

Au fost evacuate 25 de persoane.