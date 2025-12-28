UPDATE: Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum

UPDATE ORA 16: Ministerul Mediului monitorizează permanent calitatea aerului

Situația care a urmat incendiului de proporții la un depozitul de materiale situat pe Bulevardul Iuliu Maniu este monitorizată permanent prin rețeaua națională de monitorizare a calității aerului și prin structurile subordonate, a informat duminică după-amiază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, la un depozit de materiale plastice, unde au ars materiale de instalații, centrale termice, țevi și fitinguri. Cauza incendiului nu este cunoscută la acest moment. Conform informațiilor transmise de comisarii de la Garda Naţională de Mediu aflați în teren, în spatele depozitului există un punct de stocare temporară a deșeurilor de biomasă aparținând SC URBAN SA, iar pompierii coordonează intervenția inclusiv în această zonă pentru prevenirea propagării incendiului.

Calitatea aerului este monitorizată în timp real. Autolaboratorul mobil al Direcției Județene de Mediu București din cadrul Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate – ANMAP a ajuns în teren, a fost amplasat într-o zonă rezidențială din proximitatea amplasamentului incendiat, pe direcția de deplasare a norului de fum, și a început monitorizarea în timp real a calității aerului. La acest moment, datele înregistrate de stațiile fixe din proximitate nu indică depășiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Valorile aferente intervalului orar 14:00 sunt în curs de validare și vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, au anunțat oficialii.

Conform estimărilor specialiștilor de la Administratia Nationala de Meteorologie RA, circulația aerului este predominant din sector vest–nord-vest, cu rafale de vânt care pot atinge 50–60 km/h, iar norul de fum este estimat să se deplaseze către est–sud-est. În acest context, populația din zonele aflate pe direcția de deplasare a norului de fum este rugată să respecte mesajele RO-ALERT emise de autorități și să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber.

„Imediat ce incendiul va fi lichidat și intervenția va fi finalizată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor demara procedura de inspecție pentru a dispunere măsurile legale care se impun”, au conchis speciaiștii Ministerului Mediului.

UPDATE, ora 15.00

Pentru protecția pompierilor, la caz se acționează pentru stingere cu roboți, având în vedere pericolul de prăbușire a elementelor de structura ale construcției, precum și a produselor depozitate în stive.

Pentru gestionarea situației de urgență, raportat la suprafața mare a spațiului afectat de incendiu, a fost suplimentat dispozitivul de intervenție.

În acest moment se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului cu 24 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 3 echipaje descarcerare, 3 SMURD ți autospeciala cu roboți/

UPDATE:

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Au fost alertate 16 autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.