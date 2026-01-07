Incendiu la un apartament din Bacău, în toiul nopții. Zeci de persoane evacuate

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 7 ianuarie, la ora 02:50, la un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Bacău, pe strada Martir Crișan. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea focului și evacuarea locatarilor.

Intervenție amplă a pompierilor și echipajelor medicale

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără, în interiorul apartamentului afectat.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fără a se extinde la alte locuințe din bloc.

Persoane evacuate, fără victime

În urma incendiului, trei persoane – doi adulți și un minor – au fost evacuate cu ajutorul aparatelor de respirat din dotarea pompierilor. Toate erau conștiente și nu au necesitat îngrijiri medicale.

De asemenea, alte 27 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil, toate fiind în siguranță și fără probleme medicale.

Pagube materiale semnificative

Focul a distrus bunuri din interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar casa scării a fost afectată de fum, cu pereții afumați pe mai multe niveluri.

Cauza probabilă a incendiului

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise.

Autoritățile reamintesc populației importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, mai ales pe timpul nopții, pentru a evita astfel de situații periculoase.