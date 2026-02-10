Romsilva câștigă procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău. Suprafața rămâne în proprietatea statului

„Prin Decizia nr. 4 din 09.02.2026, pronunțată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureș, instanța a respins recursul și cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza și a admis apărările Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, dispunând menținerea suprafeței de pădure în proprietatea publică a statului român și în administrarea Romsilva. Decizia este definitivă”, se arată în comunicatul transmis, marți, de Romsilva.

Cele peste 43.000 de hectare de pădure au o valoare estimată de 300 de milioane de euro. Suprafața forestieră include trupurile de pădure Comănești, Palanca, Brătulești, Agăș, Ciobănuș și Dărmănești și face parte din fondul forestier proprietate publică a statului, potrivit sursei citate.

Gheorghe Paltin Sturdza ar fi dobândit suprafața de teren în 2012, prin retrocedare ilegală.

„Acțiunile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza precum și protejarea patrimoniului forestier național, în deplină conformitate cu cadrul legal în vigoare. Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât și de la nivelul Direcției Silvice Bacău”, se arată în comunicatul publicat de Romsilva.

Romsilva precizează că „hotărârea instanței confirmă soliditatea demersurilor legale întreprinse de juriștii din cadrul Romsilva și angajamentul instituției de a apăra integritatea fondului forestier administrat, precum și de a menține în domeniul public suprafețele de pădure care aparțin statului român”.