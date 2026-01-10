Un pacient al Spitalului Sf. Spiridon din Iași s-a aruncat în gol de la etajul 2 după ce a vorbit cu iubita lui / Motivul său e halucinant

Un pacient internat la Spitalul Sf. Spiridon s-a aruncat vineri, 9.01.2026, de la etajul instituției, după ce a aflat că fratele său a avut o relație cu iubita lui, relatează publicația bzi.ro.

Potrivit declarațiilor medicilor, bărbatul era internat la institutul de gastroenterologie.

S-a aruncat de la etajul 2

Gestul său a venit după ce acesta a vorbit la telefon cu iubita lui.

Gestul ciudat a intervenit după discuția cu iubita lui, când nu a mai suportat presiunea psihică și a luat decizia de a-și pune capăt zilelor, aruncându-se în gol de la etajul 2 al spitalului.

Pacientul a supraviețuit. S-a ales cu o ruptură de splină, traumatism toracic, un traumatism al unui membru inferior, pentru care a fost operat.

El se află acumla Terapie Intensivă.

„Este un pacient care era internat în institutul de gastroenterologie și care, din spusele șefului de clinică, a avut o discuție telefonică cu concubina, iar în urma acesteia s-a aruncat de la etajul 2.

A fost preluat de noi în urgență, i-am făcut mai multe investigații, l-am diagnosticat cu ruptură de splină, traumatism toracic, un traumatism de membru inferior, a fost operat, iar acum este la terapie intensivă”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, pentru publicația citată.